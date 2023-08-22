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Вівторок, 22 Серпня

Електрика у небезпеці: Україна розкрила умови зимових відключень

Названо умови умови відключення електроенергії взимку в Україні.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

В українській державі взимку відключення електроенергії розпочнуться лише за значних пошкоджень інфраструктури. Внаслідок атак Збройних Сил Російської Федерації в Україну, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву Германа Галущенка.

Міністр енергетики України повідомив про умови відключення електричної енергії у країні. Він зафіксував, що це станеться лише у разі значних пошкоджень через російську армію.

Політик наголосив, що наслідки атак неможливо точно спрогнозувати, тому жодної точної інформації щодо відключень електроенергії в Україні бути не може. Він зазначив, що одна з актуальних цілей Збройних Сил Російської Федерації це блекаут української держави.

Галущенко вже повідомляв, що Україна завершила зиму з профіцитом.

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