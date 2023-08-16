Смертельний удар: ЗСУ знищили бойовиків ЗС РФ завдяки розвідувальним даним

Збройні сили України знову показують успіхи на фронті проти російських бойовиків. Завдяки отриманій розвідувальній інформації з підпілля вони відпрацювали по партії російських бойовиків, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Центру національного спротиву.

Центр національного спротиву поділився розвідувальною інформацією із бойовиками української армії. Завдяки отриманим даним про місцезнаходження російських збройних сил українські військові змогли знищити десятки солдатів, а також військову техніку та об’єкти ЗС РФ.

“Сили оборони завдали точної атаки по ворожих підрозділах. Вони вирішили провести навчання на тимчасово-окупованих територіях, що стало помилкою. Підпілля видобуло всю необхідну для українських військових інформацію. Наразі уточнюється результати складу російської армії”, – заявив ЦНС.

Нагадаємо, що сотні солдатів ЗС РФ вже ліквідовано.