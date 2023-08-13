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Неділя, 13 Серпня

Україна під загрозою: 174 тисячі квадратних кілометрів небезпечні для життя

174 тисячі квадратних кілометрів України потенційно небезпечні.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

На даний момент територія України загальною площею 174 тисячі квадратних кілометрів є небезпечною. Це аргументовано тим, що на цій території високий ризик попадання на міну або інші вибухові прилади, повідомляє “Преса України“.

“Зараз можна сказати, що територія України дорівнює 174 тисячам квадратних кілометрів небезпечна. Де завгодно там може бути захована міна. Також там можуть бути снаряди, які досі не розірвалися. Але це не означає, що вони не розірвуться коли хтось буде поруч .”, – заявив Зеленський.

Президент України заявляє, що ефективність і швидкість роботи саперів повністю залежатиме від кількості спеціалізованої техніки. Машин для розмінування, а також дронів з тієї ж сфери діяльності. Також президент подякував фахівцям за їхню роботу.

На Донбасі на одній із мін підірвалася волонтерка.

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