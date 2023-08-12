Україна на межі: Як розблокування портів може змінити оборонний курс

Якщо порти розблокують це дасть українській державі перевагу 18 мільярдів доларів на рік. Ця сума вкрай продуктивно позначиться на постачанні Збройних Сил України, повідомляє “Преса України“.

“Блокування портів дуже згубно впливає на економіку української держави. Вона вкрай її виснажує. Якщо в результаті економіка буде повністю. виснажена то буде виснажений і сектор безпеки держави. По суті, оборонну спроможність фінансує український народ і український бізнес. Тому що гроші, які надаються нашими партнерами, не повинні йти на оборону.”, – пояснив Головко.

Також підкреслюється, що відновлення повноцінної роботи портів вкрай важливо для української економіки.

Нагадаємо, що через порти в Азовському морі продовжилося курсування кораблів.