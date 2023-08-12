Приховані схеми викрито: Як голова одеського ТЦК незаконно збагачувався

Голова одного із територіальних центрів комплектації отримав протокол про корупцію. Стало відомо, що підозрюваний стояв на чолі кількох житлово-сервісних комплексів. Завдяки цьому він отримував незаконну заробітну плату, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Департаменту стратегічних розслідувань.

Національна поліція вручила начальнику одного з Одеського ТЦК 4 протоколи про корупцію. Правоохоронні органи підкреслили, що він “порушив встановлені українським законом щодо зайняття іншою діяльністю, яка приносить заробітну плату. У законі є винятки у вигляді роботи у викладацькій сфері, науковій та творчій, медичній, а також судовій практиках.”

Слідчі встановили, що підозрюваний отримував незаконну зарплату завдяки керівництву в кількох житлово-сервісних центрах.

Також у корупції підозрюють українські суди.