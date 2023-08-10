Скандальне звинувачення: Голову “ДНР” Дениса Пушиліна чекає суд за зраду

Дениса Пушиліна судитимуть заочно. Главі “ДНР” інкримінують колабораціонізм, а також зазіхання на територіальну цілісність та суверенітет української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Донецька обласна прокуратура повідомила про нового підозрюваного, якого засудять заочно. Це один із колабораціоністів “ДНР”, Денис Пушилін. У вересні 2022 року він провів засідання неправдивої ради “республіки”. Він став ініціатором цього позачергового скликання. Там же він порушив тему проведення хибного “референдуму”, який буде проводитись на території “ДНР” з питання входження до складу Російської Федерації.

У результаті цей акт набув чинності та “референдум” провели. У такий спосіб він зазіхнув на суверенітет України.

Нагадаємо, що обчислені колаборантки, які взяли участь в організації псевдо-референдумів.