Актуально
Підписатися
Неділя, 13 Серпня

Скандальне звинувачення: Голову “ДНР” Дениса Пушиліна чекає суд за зраду

Дениса Пушиліна судитимуть заочно.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Дениса Пушиліна судитимуть заочно. Главі “ДНР” інкримінують колабораціонізм, а також зазіхання на територіальну цілісність та суверенітет української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Донецька обласна прокуратура повідомила про нового підозрюваного, якого засудять заочно. Це один із колабораціоністів “ДНР”, Денис Пушилін. У вересні 2022 року він провів засідання неправдивої ради “республіки”. Він став ініціатором цього позачергового скликання. Там же він порушив тему проведення хибного “референдуму”, який буде проводитись на території “ДНР” з питання входження до складу Російської Федерації.

У результаті цей акт набув чинності та “референдум” провели. У такий спосіб він зазіхнув на суверенітет України.

Нагадаємо, що обчислені колаборантки, які взяли участь в організації псевдо-референдумів.

Post Views: 55

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.