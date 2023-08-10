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Неділя, 13 Серпня

Новий рубіж: Російські втрати зростають, Україна не залишає шансів

Захисники української держави продовжують оперативну роботу.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Захисники української держави продовжують оперативну роботу. Вони створюють великий тиск на бойові формування Російської Федерації, повідомляє “Преса України“.

Сергій Кузьмін повідомив про ситуацію на лінії бойового зіткнення.

“Ситуація проходить у періодичному форматі. Наші військові сильно тиснуть на окупантів, проте вони теж періодично намагаються завдати по ЗСУ удару у відповідь. Робота зі звільнення українських територій дуже напружена.”, — заявив спікер.

Він також повідомив про втрати російської армії на південному фронті за минулу добу. Він стверджує, що вони становлять приблизно 300 російських солдатів. Більшість живі, але дістали поранення, що не дозволяють продовжувати бій.

ЗСУ раніше ліквідували сотні бойовиків РФ.

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