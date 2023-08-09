Спорт під загрозою: Нідерланди відмовляються брати участь у змаганнях через політичну напруженість

У спортивних змаганнях стане менше учасників. Спортсмени з Нідерландів не братимуть участі у змаганнях, повідомляє “Преса України” з посиланням на NL TIMES.

“Враховуючи війну проти української держави та участь у цьому злочині республіки Білорусь, Міноборони вважає, що небажане зіткнення між солдатами Російської Федерації та Білорусі та нідерландськими військовослужбовцями. А воно може статися на спортивних змаганнях”, – зазначила глава Міністерства оборони Нідерландів.

Вона заявила, що рішення аргументоване важливістю спорту в пропагандистських комплексах Російської Федерації. Також вона додала, що нідерландські військовослужбовці не шукатимуть контактів з російськими та білоруськими солдатами.

Нагадаємо, що російські спортсмени так само стали частиною конфлікту у фехтуванні.