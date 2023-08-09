Подвійний куш: Віце-чемпіон “Дніпро-1” уклав угоду відразу з двома зірками

Віце-чемпіон “Дніпро-1” одночасно підписав одразу двох виконавців із гучним ім’ям. Богдана Лєднєва та Олександра Філіппова, повідомляє “Преса України” з посиланням на офіційний сайт клубу.

Оформлено два підписання, що спричинили яскраву реакцію. Обидва новачки підписали угоду із призером. Ця угода є повноцінним документом.

Богдан Леденєв підписав свій контракт строком на 3 роки. Раніше він був у низці команди “Динамо”, а зараз виступатиме 17-м номером.

Олександр Філліпов підписав свій контракт на 1 рік. Серед “спортклубівців” він буде 7-м номером. Раніше він виступав на боці Сент-Трюйдена. Попередній ігровий сезон він проводив у “Ризі”.

Два імениті гравці повністю готові до майбутніх ігор у складі “Дніпра-1”.

Нагадаємо, що гравець “Дніпра” потрапили до 10 головних футбольних надій України.