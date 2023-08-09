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Середа, 9 Серпня

Мільйони у медицині: Запорізьким лікарням доставлено допомогу на 5 мільйонів гривень

Міські лікарні Запоріжжя здобули медикаменти.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Міські лікарні Запоріжжя здобули медикаменти. Це нова партія допомоги, ціна якої становить приблизно 5 мільйонів гривень, повідомляє “Преса України” з посиланням на повідомлення компанії.

У партію, передану українським медичним установам, знаходиться приблизно 25 тисяч упаковок препаратів медичного призначення. Серед них виділяються антибіотики, протизапальні засоби, антибактеріальні засоби, а також знеболювальні.

Список наданих медикаментів узгоджується із актуальними потребами запорізьких медичних закладів.

“Сьогодні отримали нову партію допомоги. Навантаження на лікарів є колосальним. Спираючись на нинішні реалії, нам необхідно дуже багато медикаментів. Наші лікарі борються за життя кожного громадянина”, – зазначив Слободянюк.

Нагадаємо, що Запоріжжя регулярно обстрілюється. ЗС РФ “виправдовують” свої дії.

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