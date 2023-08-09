Гра на логістику: Які таємні завдання стоять перед південними військовослужбовцями

Стало відомо, що перед південними українськими військовослужбовцями постає завдання іншого характеру. Вона не у звільненні територій від окупації російськими військами, повідомляє “Преса України“.

Владислав Селезньов повідомив, які завдання стоять перед українськими військовослужбовцями на півдні. Він стверджує, що їх завдання у завданні максимальної шкоди логістиці ворога.

Він це стверджує, аргументуючи важливістю знищення потенціалу країни-агресора у військовій сфері. На момент публікації його висловлювання українським військовим не вдасться повністю позбавити супротивників логістики. Тим не менш, ЗСУ активно просуваються далі, пригнічуючи спроби ЗС РФ відтіснення назад. Бойові формування української армії відчувають підтримку південних.

Збройні Сили України також зробили успішну контратаку на ЗС РФ.