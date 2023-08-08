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Вівторок, 8 Серпня

Свято в стилі США: Україна планує запровадити День подяки з вихідним

В Україні хочуть запровадити новий вихідний день на основі додаткового свята.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

В українській державі хочуть запровадити новий вихідний день на основі додаткового свята. Пропонується запровадити День подяки 22 жовтня, повідомляє “Преса України” з посиланням на законопроект №9574.

Українські політики пропонують запровадити День подяки та на його основі додатковий вихідний день. Ідею свята взято у Сполучених Штатів Америки. На території України цей день вже відзначається у неофіційному форматі, починаючи з 2006 року.

Автори ідеї аргументують її підняттям подяки України до рівня загальнонаціональної сфери. Щоб кожен українець мав день, в який міг офіційно висловити подяку всім, кому він бажає це зробити.

Також прийнятий законопроект, який створює прозорість у державі.

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