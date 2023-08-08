Сотні солдатів РФ знищено: Запекла атака ЗСУ залишила слід

Озброєні Сили України виконали серію нових бойових завдань. Число виконаних завдань з боку українських військових за добу складає 1475 завдань, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Олександра Тарнавського.

Олександр Тарнавський поділився інформацією про виконані бойові завдання солдатами Збройних Сил України. Надані дані говорять про 171 солдата російських збройних сил, які вважаються загубленими. Загинуло 46, отримали поранення 123 особи, взято в полон 2.

Також надані дані про технічні втрати ЗС РФ. 28 одиниць військової техніки знищено українськими солдатами. До них входять:

2 одиниці танків, 11 ББМ, 5 артилерій та мінометів, 1 засіб ППО, 2 БПЛА, 7 автомобілів.

Також українські військові знищили 3 склади для російських бойових припасів.

Олександр Тарнавський уже повідомляв про попередні успіхи української армії.