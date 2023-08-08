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Вівторок, 8 Серпня

Кривавий слід: Російські ракети вражають Покровськ на Донбасі

Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації провели обстріл Покровська. Обстріл зачепив багатоповерховий будинок на Донеччині. Інформація підтверджує жертви, повідомляє “Преса України” із посиланням на Володимира Зеленського.

Чинний президент України повідомив про новий обстріл Покровська. Російські війська ініціювали обстріл під час якого постраждали цивільні особи, а також багатоповерхова будівля.

“Від Покровська, міста на Донеччині, російська армія намагається залишити лише камені. Розбиті, обожені.”, – описує ситуацію Володимир Зеленський.

Також президент України заявляє, що ЗС РФ завдали двох ударів з використанням ракет по місту.

“Потрапили по житловому будинку. Жертви є, на жаль. Усі необхідні служби спеціального призначення вже працюють на місці події. Людей рятують”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що обстрілом зачепило і російського пропагандиста.

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