Актуально
Підписатися
Вівторок, 8 Серпня

Гроза вночі: Вибухи розгромили позиції ЗС РФ у Запорізькій області

На території Запорізької області пролунала серія вибухів.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

На території Запорізької області пролунала серія вибухів. Місцеві жителі стверджують, що чули не менше 7 вибухів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Мера Мелітополя.

Іван Федоров повідомив про серію вибухів, які пролунали у Запорізькій області.

“Поблизу Більмака Збройні Сили Російської Федерації, очевидно, дуже вдало курили. Місцеві жителі заявляють, що було щонайменше сім вибухів”, – каже мер Мелітополя.

Також Іван Федоров повідомив про те, що на території працюють крематорії в безперервному режимі. Через що в місті витає трупний сморід. Ймовірно, ці вибухи є наслідок контрнаступальних дій з боку Збройних Сил України. Можливо, знищено новий склад із бойовими припасами.

Нагадаємо, що по критичній інфраструктурі Запоріжжя так само проводилися обстріли.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.