Гроза вночі: Вибухи розгромили позиції ЗС РФ у Запорізькій області

На території Запорізької області пролунала серія вибухів. Місцеві жителі стверджують, що чули не менше 7 вибухів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Мера Мелітополя.

Іван Федоров повідомив про серію вибухів, які пролунали у Запорізькій області.

“Поблизу Більмака Збройні Сили Російської Федерації, очевидно, дуже вдало курили. Місцеві жителі заявляють, що було щонайменше сім вибухів”, – каже мер Мелітополя.

Також Іван Федоров повідомив про те, що на території працюють крематорії в безперервному режимі. Через що в місті витає трупний сморід. Ймовірно, ці вибухи є наслідок контрнаступальних дій з боку Збройних Сил України. Можливо, знищено новий склад із бойовими припасами.

Нагадаємо, що по критичній інфраструктурі Запоріжжя так само проводилися обстріли.