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Понеділок, 7 Серпня

Україна б’ється у відповідь: Зеленський розповів про важкі реалії контрнаступу

Зеленський стверджує, що контрнаступ ЗСУ проходить важче, ніж передбачалося.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Володимир Зеленський стверджує, що контрнаступ Збройних Сил України проходить важче, ніж передбачалося. Захисники української держави відчувають втому, проте тіснять ЗС РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на LA NACION.

“Контрнаступ це вкрай складна операція. Тим більше, у нашому конкретному випадку. Просувається він мабуть повільніше, ніж ми того очікували. Чим багато хто з нас хотів би. Але все це на другому плані. Тому що це створюється завдяки труднощам на шляху українських”. солдатів. Міни, споруди, розмовляти про це можна довго.”, – заявив Зеленський.

Президент України також зазначив, що контрнаступ є наступом, а не відходом. Відзначивши це як найважливіший аспект у цій ситуації, який показує ініціативу в руках ЗСУ.

Вже повідомляли про те, скільки земель ЗСУ звільнили під час контрнаступу.

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