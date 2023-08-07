Україна б’ється у відповідь: Зеленський розповів про важкі реалії контрнаступу

Володимир Зеленський стверджує, що контрнаступ Збройних Сил України проходить важче, ніж передбачалося. Захисники української держави відчувають втому, проте тіснять ЗС РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на LA NACION.

“Контрнаступ це вкрай складна операція. Тим більше, у нашому конкретному випадку. Просувається він мабуть повільніше, ніж ми того очікували. Чим багато хто з нас хотів би. Але все це на другому плані. Тому що це створюється завдяки труднощам на шляху українських”. солдатів. Міни, споруди, розмовляти про це можна довго.”, – заявив Зеленський.

Президент України також зазначив, що контрнаступ є наступом, а не відходом. Відзначивши це як найважливіший аспект у цій ситуації, який показує ініціативу в руках ЗСУ.

Вже повідомляли про те, скільки земель ЗСУ звільнили під час контрнаступу.