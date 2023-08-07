Смерть на військовій службі: Мобілізований українець загинув у військовій частині

Мобілізований цивільний з України помер у військовій частині. Є інформація про те, що він мав проблеми зі станом здоров’я, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук прокуратори “Півдня“.

Правоохоронні органи проводять розслідування смерті мобілізованого у військовій частині. Загиблий є громадянином селища Ширяєве Одеської області. Трагедія сталася у день його прибуття на військову частину.

“Під час досудового розслідування нашими слідчими було перевірено законність призову даного громадянина на військову службу. Спираючись на факт його проблем зі станом здоров’я”, – повідомляє прокуратора.

Також слідчі планують провести перевірку наявності необхідної медичної допомоги призовникові під час нападу епілепсії.

Міністерство оборони також звітувало про питання мобілізації жінок.