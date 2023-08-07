Доля корабля питанням: Атакований російський “Оленьогірський гірник” може залишитися на місці

Корабель, який зазнав атаки дронами, може не повернутися до Північного флоту РФ. Російський “Оленьогірський гірник” може залишитися на місці, повідомляє “Преса України“.

“У нас немає жодної впевненості в тому, що цей корабель повернеться на своє місце базування. Варто нагадати, що ця бойова одиниця морської техніки дуже показова в контексті агресії Збройних Сил Російської Федерації”, – заявив речник Військово-морських сил ЗСУ.

Дмитро Плетенчук також додав, що корабель перейшов в акваторію Чорного моря ще до початку війни проти Російської Федерації. Мета цієї морської техніки було проведення операції десантного типу південному узбережжі України. Проте удар дроном по кораблю унеможливив такий розвиток подій.

Раніше вже повідомлялося про влучення дрона в “Оленьогірський гірник“.