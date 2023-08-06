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Неділя, 6 Серпня

Злітаємо на F-16: Україна навчається на симуляторі Чехії

Під час святкування дня Повітряних сил ЗСУ Зеленський став свідком роботи симулятора.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Під час святкування дня Повітряних Сил Збройних Сил України президент української держави став свідком роботи симулятора. Технології, яку Україні передала Чехія, її мета – навчання та підготовка пілотів до роботи на західних винищувачах моделі F-16, повідомляють “Вечірні Вісті” з посиланням на офіційний сайт президента України.

“Цей симулятор створений для бойової підготовки. Наші військові завдяки його допомозі зможуть чудово підготуватися до майбутньої експлуатації винищувачів американського зразка F-16. Вони покажуть усі особливості сучасної техніки, а також можливості, які вона надає”, – повідомили в Офісі лідера українського. держави.

Також президент України перевірив практичну роботу технології, потрапивши в одну з мішеней Ту-95, створену симулятором.

Винищувачі F-16 стануть для України величезною перевагою.

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