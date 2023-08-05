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Субота, 5 Серпня

Зірки 2000-х у справі: Шевченко та Зінченко збирають кошти на відновлення ліцею

Шевченко організував разом із Зінченком матч на благодійних підставах.
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

Легендарний український спортсмен у галузі футболу Шевченко організував разом із Зінченком матч на благодійних засадах. Він проходитиме у Британії, на території Лондона. Також повідомляється про п’ять іменних футболок, повідомляє “Преса України“.

Між Шевченком та Зінченком проходитиме благодійний матч. Дата його початку – 5 серпня 2023 року. О 20:00, ґрунтуючись на київські часи.

Повідомляється, що планується зібрати на матчі футбольних зірок 2000-х років. Кошти, які вдасться врятувати, підуть на благодійність. З їхньою допомогою відновлюватиметься Михайло-Коцюбинського ліцею Чернігівської області. Споруда постраждала внаслідок війни Російської Федерації проти української держави. Спортсмени сподіваються зібрати на благодійність достатню кількість грошей.

Нагадаємо, раніше озвучували список найкращих футболістів.

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