Безстрашні командири: Мільйон гривень без виїзду на фронт

Командири Національної гвардії підрахували мільйон гривень, відзначених як “бойові”, без виїзду на лінію бойового зіткнення. Керівники навчального центру отримали підозри, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

“Чотири високопосадовці у навчальній установі Національної гвардії отримали підозри. Їх видали співробітники Державного бюро розслідувань у кооперації зі Службою Безпеки України. Підозра полягає у незаконному та безпідставному нарахуванні на рахунки даних посадових осіб додаткових грошових винагород. Вони позначаються як “бойові менше, ніхто з них не був на фронті.”, – повідомляє прес-служба ГБР.

За загальну суму незаконних нарахувань у мільйон гривень обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

ГБР також отримали заявку на розслідування ДТП за участю п’яного народного депутата.