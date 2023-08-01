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Вівторок, 1 Серпня

Донецьк у небезпеці: залізничний вокзал потрапив під обстріл

У Донецьку пролунав вибух на території залізничного вокзалу.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

У Донецьку пролунав вибух. Він відбувся поблизу місцевого вокзалу, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал “Типовий Донецьк”.

У Донецьку 1 серпня 2023 року пролунали вибухи. Як повідомляється, під атаку потрапив місцевий вокзал.

“Район вокзалу залізничного типу зараз”, – повідомляє телеграм канал “Типовий Донецьк”.

Жодної конкретної інформації про подію телеграм канал не додає. Результат обстрілу донецького залізничного вокзалу зображено лише на фото. Відеоматеріалів також не додається до посту в телеграм каналі.

Ймовірно, що обстріл стався рано-вранці через повну відсутність людей на вулицях при димі, що йде від місця обстрілу донецького залізничного вокзалу.

Нагадаємо, що обстріли велися також під час ремонту фільтрувальної станції в Донецьку.

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