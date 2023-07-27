Актуально
Підписатися
Четвер, 27 Липня

Велике затримання в Одесі: Суд заарештував майно колишнього військкомату

Суд поставив під арешт майно колишнього військкомату Одеси.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Суд поставив під арешт майно колишнього військкомату Одеси. Арешт торкнувся майна, банківських рахунків та грошей колишньої військової установи, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Офісу генерального прокурора.

В Одесі колишній військкомат потрапив під арешт. Офіс генерального прокурора опублікував інформацію про вилучене майно.

Заарештовано земельні ділянки площею 2 га, будинки та квартири, що знаходяться в Одесі, Toyota Land Cruiser 2023, Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску. Mercedes-Benz GLE 2021, Porsche Macan 2016, Audi A6 1999 року.

“Слідчі зафіксували, що родичі військкомату намагалися уникнути арешту майна шляхом вивезення його за кордон України. Фіксується, що їм це не вдалося провернути”, — повідомляє Офіс генерального прокурора.

Також підтримано план з реформ військкоматів.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.