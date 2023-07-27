Велике затримання в Одесі: Суд заарештував майно колишнього військкомату

Суд поставив під арешт майно колишнього військкомату Одеси. Арешт торкнувся майна, банківських рахунків та грошей колишньої військової установи, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Офісу генерального прокурора.

В Одесі колишній військкомат потрапив під арешт. Офіс генерального прокурора опублікував інформацію про вилучене майно.

Заарештовано земельні ділянки площею 2 га, будинки та квартири, що знаходяться в Одесі, Toyota Land Cruiser 2023, Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску. Mercedes-Benz GLE 2021, Porsche Macan 2016, Audi A6 1999 року.

“Слідчі зафіксували, що родичі військкомату намагалися уникнути арешту майна шляхом вивезення його за кордон України. Фіксується, що їм це не вдалося провернути”, — повідомляє Офіс генерального прокурора.

Також підтримано план з реформ військкоматів.