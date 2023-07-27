Під прицілом політики: Спортсмени України обмежені у думці

Міжнародна федерація фехтування провела засідання екстреного характеру. Воно сталося напередодні скандалу, який трапився з українською фехтувальником Ольгою Харлан, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Супільне Спорт“.

Міжнародна федерація фехтування в екстреному порядку провела засідання, яке коригує поведінку спортсменів після закінчення поєдинку. Вони підготувалися до можливих наслідків змагання між представницями України та Російської Федерації. Вони внесли правила, які забороняють вияв своєї політичної позиції спортсменом з України.

“У правилах справді є такий пункт. Але, якщо взяти приклад, то поки була пандемія ковіда, досить було торкнутися ворога зброєю. Наскільки я пам’ятаю, нещодавно було екстрене засідання. Очевидно, там і скасували це правило і додали нові», – повідомляє Наталія Конрад.

Нагадаємо, російських та білоруських спортсменів не допустили до хокейних змагань.