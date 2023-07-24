Страх і хаос у Сумах: Вибухи та сирени призвели до паніки

На території Сум пролунали вибухи. Увечері 23 липня на території міста було чути повітряні сирени, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал “Суспільне“.

У Сумах пролунали вибухи. На даний момент нічого не відомо про наслідки та причини виникнення надзвичайних ситуацій. Обласні адміністрації нагадують громадянам бути обережними і не ігнорувати звуки повітряної тривоги. За наявності небезпеки слід негайно пройти в найближчий притулок або сховатися мінімум за двома стінами.

Ймовірно, це одна з атак Збройних Сил Російської Федерації. Раніше ЗСУ попереджали, що Суми перебувають під ракетною небезпекою. Українські розвідники засікли активність російських військових, що спричинило побоювання.

Вибухи так само пролунали у Білгородській області.