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Четвер, 27 Липня

Страх і хаос у Сумах: Вибухи та сирени призвели до паніки

На території Сум пролунали вибухи 23 липня.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

На території Сум пролунали вибухи. Увечері 23 липня на території міста було чути повітряні сирени, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал “Суспільне“.

У Сумах пролунали вибухи. На даний момент нічого не відомо про наслідки та причини виникнення надзвичайних ситуацій. Обласні адміністрації нагадують громадянам бути обережними і не ігнорувати звуки повітряної тривоги. За наявності небезпеки слід негайно пройти в найближчий притулок або сховатися мінімум за двома стінами.

Ймовірно, це одна з атак Збройних Сил Російської Федерації. Раніше ЗСУ попереджали, що Суми перебувають під ракетною небезпекою. Українські розвідники засікли активність російських військових, що спричинило побоювання.

Вибухи так само пролунали у Білгородській області.

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