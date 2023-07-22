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Субота, 22 Липня

Українська армія освоїла секретну гаубицю AS90

Війська української армії освоїли новий тип озброєння.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Війська української армії освоїли новий тип озброєння. Тренування з використання гаубиці AS90 на території Великобританії завершено. Дві групи українських військовослужбовців опанували зброю, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Міністерства оборони Британії.

Британське міністерство оборони відзначило завершення другою українською групою процесу тренувань із освоєння гаубиці AS90. Навчання щодо використання даного типу озброєння стартували у 2023 році.

Також британське міністерство оборони відзначило, що в їх підтримку України проти агресії входить місії навчання українських військовослужбовців. Таким чином, міністерство оборони відзначило навчання як повноцінну підтримку української армії у боротьбі. Завдяки навчанню, військові придбали кілька самохідних зенітних установок.

Гаубиці так само активно використовуються ЗС РФ.

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