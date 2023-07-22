Битва за правду: Кореспондент потрапив під вогонь російської армії

Журналіст компанії DW потрапив під обстріл Збройних сил Російської Федерації. Працівник журналістської компанії отримав уламкові поранення, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу DW.

Агентство DW повідомило про влучення одного зі своїх співробітників під обстріл, ініційований російськими збройними силами.

“Приблизно 23 км. від лінії фронту. Євген Шилько отримав уламкові поранення, коли потрапив під обстріл Збройними Силами Російської Федерації. Також загинув один із військовослужбовців української армії. Інші військові живі, але згодом отримали тяжкі поранення.”, — повідомляє агентство DW.

За даними, наданими агентством, обстріл стався опівдні 22 липня 2023 року на території Донбасу.

“Поки стан нашого кореспондента стабільний”, – повідомило агентство.

У деяких зонах бойових дій журналістам заборонили вхід.