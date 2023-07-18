Правила змінюються: Україна вносить нові вимоги для звільнення з військової служби

В українській державі змінилися умови на військовій службі. Наразі для звільнення зі служби потрібно задовольнити нові вимоги, повідомляє “Преса України” з посиланням на законопроект.

Документ вказує, що йдеться про індивідів, чиї родичі загинули, або зникли безвісти, несучи військову службу.

Під час активного воєнного стану право на звільнення змінює свої умови. Право на звільнення отримають ті, хто проводять службу на заклик, під час мобілізаційних процесів, а також ті, хто проходить службу завдяки військовому контракту.

Також військові отримують доплату, згідно з рішенням, прийнятим Верховною Радою України. Ці доплати видаватимуться тим, хто захищає українську державу у війні проти Збройних Сил Російської Федерації.

Нагадаємо, що так само було розкрито справу про ухилення від військової служби.