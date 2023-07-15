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Субота, 15 Липня

Велика подія ФСБ: Подробиці затримання підозрюваних у ‘замаху’ на Симоньян та Собчак

У РФ у справі про “замах” Симоньян та Собчак заарештували щонайменше семеро людей
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

У Російській Федерації у справі про “замах” на життя Симоньян та Собчак заарештували щонайменше семеро людей. Росія, ймовірно, почала поширення фейкового замаху для махінацій, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм “Медіазону“.

Басманний районний суд Москви до дати 14 вересня відправив до СІЗО семеро людей, підозрюваних у “замаху” на життя Симоньян та Собчак.

Четверо з “підозрюваних” виявилися не досягли повноліття. 2005 та 2006 року народження. Також є один, який не був повнолітнім на момент злочину. Також зазначається що є двоє повнолітніх. 18 та 22 літні. Михайло Балашов та Єгор Свальєв.

Усіх їх підозрюють за статтею про хуліганство. Проте раніше ФСБ аргументувала арешт підозрами на вбивство двох людей.

Можливо, ФСБ також змусили підозрюваних дати помилкові показники. Така практика вже була з українськими моряками.

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