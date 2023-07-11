Успіхи на фронті: Як українські артилеристи ліквідували бойовиків за добу

Українські військовослужбовці досягли нових успіхів за останню добу. Українські збройні сили ліквідували понад 2 роти бойовиків Російської Федерації на Таврійському напрямку, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Олександра Тарнавського.

“Ми продовжуємо просуватися вперед. Сили оборони України продовжують свій рух на Таврійському напрямі. Ворог продовжує ліквідовуватись. Українські солдати показують успіхи у роботі.”, – пише Олександр Тарнавський.

Наголошується на ефективності українських артилеристів, які змогли виконати 1179 вогневих завдань протягом доби.

Кількість ліквідованих сил Російської Федерації відзначається як дві роти. Також знищено 17 одиниць російської техніки.

Крім цього, ЗСУ знищили 9 складів, призначених для ворожих боєприпасів.

ЗСУ вже демонстрували свої навички у використанні зарубіжних технологій.