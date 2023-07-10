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Понеділок, 10 Липня

Америка проти Китаю: Як міністерство фінансів застерігає від підтримки Росії у конфлікті з Україною

В американському міністерстві фінансів зробили застереження Китаю.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

В американському міністерстві фінансів зробили застереження Китайської Народної Республіки. Попередження стосується допомоги Російської Федерації у війні проти української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-конференцію у Пекіні.

“Я повинна відзначити незаперечну важливість припинення жахливої та безумовно незаконної війни між Російською Федерацією та Україною”, – зазначила Джанет Йеллен.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки також заявила, що Америка продовжує стеження за ситуацією на території Російської Федерації. Вона вказує на те, що підтримка з боку Америки не припиниться. Ставлення США до України не буде змінено.

“Так само я повідомила китайським фірмам, що варто уникати надання підтримки Росії. Так само, як підтримки у сфері ухилення від санкційних обмежень.”, — наголосила міністр фінансів.

Міністерство фінансів США внесли “друзів” Путіна до списку “Кремлівська доповідь“.

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