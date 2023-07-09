Кримський міст у небезпеці: Чому рух на ньому зупинено

У Керчі спрацювала система протиповітряної оборони. Російські засоби масової інформації повідомляють нібито це було “збиття крилатої ракети”, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Сергія Аксьонова.

“Сили протиповітряної оборони Російської Федерації самотужки змогли збити чергову небезпеку. Збито крилату ракету, постраждалих і руйнувань немає.”, — пише Аксьонов у своєму пості.

Також зазначається, що військове керівництво з боку української держави так само не дає жодних коментарів з приводу цієї події. Проте рух уздовж Кримського мосту припинено після спрацювання систем протиповітряної оборони. Жодних даних про точні терміни припинення роботи мосту російські ЗМІ не публікують.

Українські системи ППО раніше збили російський безпілотник.