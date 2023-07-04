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Вівторок, 4 Липня

Україна готова до протистояння: Північний кордон зміцнює захист

Збройні Сили України посилюють свій захист на півночі.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили України посилюють свій захист. Кордони зміцнюються північ від. Причина – можливість вторгнення російських збройних сил із північної країни, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Сергія Наєва.

“Останні події, сконцентровані навколо атомної станції у Запоріжжі, ми ухвалили рішення. Нам необхідно посилити захист північного кордону країни. Для цього ми будемо використовувати як особовий склад нашої армії. так і техніку різних спеціалізацій», – повідомив Наєв.

За словами військового, бойовики працюють на північному напрямку вже довгий час. Почалася робота українських військових із прибуття ЗС РФ із півночі. Вже проводяться процедури спорудження протитанкового захисту, мінних полів, зміцнення оборонних ліній.

Раніше Наєв розкривав секрет ефективної боротьби з російськими БПЛА.

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