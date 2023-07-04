Риболовля виходить з-під контролю: Штраф у розмірі 87 000 гривень за перевищення ліміту

В українській державі працюють обмеження щодо процедури вилову риби. За умови, що громадянин перевищив дозволені норми щодо риболовлі, він сплачуватиме штраф. У Київській області один рибалка перевищив ліміт на суму 87 000 гривень, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Київського рибоохоронного патруля.

Рибалка на Київщині рибалив на річці Рось. Правоохоронні органи проводили рибоохоронний рейд та зафіксували вилов раків з боку громадянина. Він перевищив добову норму раків, як згодом показав підрахунок улову. Він виловив 56 штук, що перевищив норму за добу на 26 штук.

Цими 26 раками громадянин завдав шкоди рибному господарству України, що дорівнює 86 632 гривням. Тепер чоловік зобов’язаний виплатити штраф цього розміру за злочин обмежень у рибальстві.

Нагадаємо, штрафи стосуються не лише рибалок.