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Неділя, 2 Липня

Зеленський обурений: Скандальне підвищення тарифів на воду розчарувало президента

Зеленський вважає відсутністю професіоналізму рішення ухвалене НКРЕКУ.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Володимир Зеленський вважає проявом ганьби та відсутністю професіоналізму рішення ухвалене НКРЕКУ. Воно стосується підвищення тарифів на водопостачання, повідомляє “Преса України” з посиланням на звернення президента України.

“Сьогодні до мене дійшла інформація щодо податків на воду. Якщо говорити м’яко, то це повна ганьба. Непрофесійне рішення. І тим більше — він не погоджений із урядом. Ми не збираємося сприймати такі рішення спокійно», – заявив президент України.

За словами президента, він уже дав завдання уряду. Уявити можливі варіанти вирішення проблеми з податками.

Лідер української держави впевнений, що підвищення податків під час військових дій не є ознакою професійної діяльності.

Раніше Зеленський підписував нові податки для ІТ.

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