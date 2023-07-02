Полум’я над Києвом: російський дрон та система ППО спалили житловий будинок

Нічна атака дронів на Київщину створила пожежу. На одну із будівель області впали уламки збитого безпілотного літального апарату, повідомляє “Преса України” з посиланням на київську прес-службу.

“Масована атака з використанням дронів та робота протиповітряної оборони створили пожежу у Київській області. Він знищив житлову будівлю.”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Оперативники державної служби надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу. Працювали 11 рятувальників та 4 одиниці техніки спеціалізованого напряму.

Як безпілотний літальний апарат використовувався дрон-камікадзе. Збройні Сили Російської Федерації використовують цю технологію з початку військового вторгнення в Україну.

На Київську область і раніше нападали дрони ЗС РФ.