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Справжня сила України: Як бізнес стане ключовим гравцем у війні з Росією

Зеленський розповів про роль бізнесів у війні та післявоєнного періоду.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Президент України Зеленський зустрівся з представниками українського та іноземного бізнесів, які працюють на території української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Зеленського.

“Ми дуже вдячні тим, хто допомагає Україні. Нашим партнерам у зовнішній сфері. Вони підтримують нас, нашу країну у стратегічному та фінансовому планах. Однак Україна розраховує насамперед на саму себе.”, – сказав Володимир Зеленський.

Чинний лідер України наголосив на актуальній головній цілі України. Це перемога у війні проти Збройних Сил Російської Федерації. Роль бізнесу, який працює в Україні, дуже висока для виконання цієї мети.

Бізнес зможе підтримувати українську державу як під час війни, так і під час реабілітації після неї.

Раніше Зеленського звинувачували у обваленні бізнесу.

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