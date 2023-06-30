Справжня сила України: Як бізнес стане ключовим гравцем у війні з Росією

Президент України Зеленський зустрівся з представниками українського та іноземного бізнесів, які працюють на території української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Зеленського.

“Ми дуже вдячні тим, хто допомагає Україні. Нашим партнерам у зовнішній сфері. Вони підтримують нас, нашу країну у стратегічному та фінансовому планах. Однак Україна розраховує насамперед на саму себе.”, – сказав Володимир Зеленський.

Чинний лідер України наголосив на актуальній головній цілі України. Це перемога у війні проти Збройних Сил Російської Федерації. Роль бізнесу, який працює в Україні, дуже висока для виконання цієї мети.

Бізнес зможе підтримувати українську державу як під час війни, так і під час реабілітації після неї.

Раніше Зеленського звинувачували у обваленні бізнесу.