Володимир Зеленський робить хід: президент закликає Європу до інтеграції України

Володимир Зеленський 29 червня 2023 року провів засідання з Європейською Радою. Виступивши там, він закликав Європу розпочинати переговори щодо процесу інтеграції української держави до Європейського Союзу, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт президента України.

Володимир Зеленський виступив на засіданні з Європейською радою і порушив кілька актуальних тем. Одна з них актуальна ситуація на полі бою.

“Я почав цей тиждень із двох поїздок. У Донецьку та Запорізьку області. Вони тепер є головними джерелами операцій. Там найбільша їхня концентрація.”, — сказав лідер української держави.

Після цього президент України подякував партнерам за допомогу. І порушив наступне питання — питання членства України в Європейському Союзі.

Він стверджує, що Україна вже готова до початку переговорів, і зараз історичний час для їх проведення.

Крім інтеграції, Україні потрібно буде змінювати свій менталітет.