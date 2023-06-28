Небезпека на кордоні: НАТО готує відповідь на можливі загрози Пригожину в Білорусі

На даний момент рано робити будь-які висновки щодо знаходження колишнього лідера приватної військової компанії “Вагнер” на території Білорусі. Пригожин та його найманці вирушили на територію Білорусі, ймовірно, у пошуках безпеки від НАТО, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-конференцію Йєнса Столтенберга.

“Моя думка з цього приводу ще зарано для будь-яких висновків. Поки невідомо, чи буде Пригожин та частина його збройних сил частиною військ республіки Білорусь. Поки що надто мало інформації та часу.”, — заявив генеральний секретар НАТО.

Тим не менш, політик стверджує, що Альянс НАТО завжди готовий до захисту кожного члена свого Альянсу, особливо це стосується тих, хто знаходиться поряд із гранією Білорусі.

РНБО також висловилася про дії ПВК “Вагнер”.