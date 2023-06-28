Емоційні зізнання: Дружина президента України розповіла про свої військові переживання

Дружина чинного президента України розповіла про свої переживання. Олена Зеленська поділилася подіями, які відзначені для неї як дуже зворушливі та “залишаючі слід”, повідомляє “Преса України”.

Дружина Володимира Зеленського розповіла насамперед про зустріч із лідером України. Поки Зеленський залишався в межах Києва, Олена та діти поїхали на тимчасових підставах.

Вона стверджує, що бачила по телевізору як її чоловік “обростає бородою”.

Момент зустрічі з чоловіком вона помітила як зворушливий і незабутній, озираючись на розлуку.

Другою подією був виступ Зеленського у конгресі США. Перша леді України назвала виступ чоловіка відповідальним настільки, що вона сама схвилювалася, спостерігаючи за ним.

Дружина президента вже брала участь у важливих подіях.