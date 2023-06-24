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Жорстока нічна атака: Ракети РФ обрушилися на Одесу, але що сталося потім шокувало світ

Армія Російської Федерації вночі атакувала Одеську область.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Армія Російської Федерації вночі атакувала Одеську область. Збройні Сили України не дозволили спробам атаки завершитися успіхом РФ. Системи протиповітряної оборони України вразили ракети, випущені російською армією, повідомляє “Преса України” із посиланням на Одеську ОВА.

Збройні Сили Російської Федерації в акваторії Чорного моря випустили у бік України ракети у кількості двох одиниць. Їхньою метою була Одеська область. ЗСУ збили обидві російські ракети.

“Повітряний бій дав результати. Першу ракету російської армії повністю знищено, а другу обстріляно. Вона впала на відкриту місцевість, тому вже не досягне поставленого завдання”, — кажуть у повідомленні.

Вибухова хвиля зачепила будівлю складу, але ланцюгової реакції та людських жертв не сталося.

Атака могла завершитись як атака на Середина-Буду.

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