Олександр Сирський стверджує, що українська армія не показала все на що здатна. Він заявляє, що Збройні Сили України не задіяли всі ресурси доступні для літнього контрнаступу, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

Генерал-полковник спостерігає за ситуацією, що розгорнулася на полі бою. Збройні Сили України поступово відтісняють сили армії Російської Федерації, але Сирському потрібно більше швидкості.

“Це не шоу!” – як заявив Сирський.

Для військового чиновника створили сцену того, як бійці армії з окопа біжать до броньованої техніки.

“Занадто повільно. Це має відбуватися набагато швидше”, – відповів чиновник, коли поцікавилися про його думку про побачене.

Сирський упевнений, що Збройні Сили України здатні на більше, ніж вони показують на світовій арені в даний момент. Аргументується це тим, що Сирський був командиром оборонних сил Києва під час настання Збройних Сил Російської Федерації у лютому 2022 року.

Стверджується, що після 24 лютого він не спав 3 дні.

Сирський також розповів про головну помилку ЗС РФ.