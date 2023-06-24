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Секрети військової стратегії: Генерал Сирський розповів про недомовлений успіх української армії

Олександр Сирський стверджує, що українська армія не показала все на що здатна.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Олександр Сирський стверджує, що українська армія не показала все на що здатна. Він заявляє, що Збройні Сили України не задіяли всі ресурси доступні для літнього контрнаступу, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

Генерал-полковник спостерігає за ситуацією, що розгорнулася на полі бою. Збройні Сили України поступово відтісняють сили армії Російської Федерації, але Сирському потрібно більше швидкості.

“Це не шоу!” – як заявив Сирський.

Для військового чиновника створили сцену того, як бійці армії з окопа біжать до броньованої техніки.

“Занадто повільно. Це має відбуватися набагато швидше”, – відповів чиновник, коли поцікавилися про його думку про побачене.

Сирський упевнений, що Збройні Сили України здатні на більше, ніж вони показують на світовій арені в даний момент. Аргументується це тим, що Сирський був командиром оборонних сил Києва під час настання Збройних Сил Російської Федерації у лютому 2022 року.

Стверджується, що після 24 лютого він не спав 3 дні.

Сирський також розповів про головну помилку ЗС РФ.

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