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Потужний удар по РФ: Європейська Рада затягує гайки санкцій

Європейська Рада схвалила одинадцятий пакет загальних та індивідуальних санкцій.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання
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Європейська Рада схвалила одинадцятий пакет санкційних обмежень загального та індивідуального характеру. Ця дія з боку Європейського Союзу має уповільнити дії Російської Федерації, повідомляє “Преса України” із посиланням на сайт Європейської Ради.

“Наші санкції вже зараз чинять відчутний тиск на Російську Федерацію. Вони не дозволяють також ефективно підтримувати військову агресію в Україні. Нове схвалений нами, одинадцятий, пакет санкцій буде ще сильнішим ударом по РФ. Ми маємо ще один інструмент тиску на Росію. Це боротьба з ухилистами від санкцій. Це буде новим важелем тиску на російську агресію”, – заявляє Жозеп Боррель.

Для контролю над спробами обходу санкцій Європейський Союз розпочне активнішу політичну позицію. Він вестиме союзні відносини з сусідніми країнами, передбачувану допомогу. У разі невідповідності та недосягнення очікуваних результатів Європейський Союз проводитиме активні дії щодо запобігання обходу санкційних обмежень.

Борель уже розповідав про ядерну загрозу біля кордону.

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