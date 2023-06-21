Україна отримує підтримку: Кулеба та Блінкен планують зміцнити армію для контрнаступу

Кулеба та Блінкен зустрілися та обговорили майбутній контрнаступ ЗСУ. Чиновники обговорили можливості зміцнення української армії для подальшого контрнаступу, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Дмитра Кулеби.

“Під час роботи в Лондоні, я зустрів Ентоні Блінкена. Я подякував йому за те, що Сполучені Штати Америки підтримують Україну.”, — повідомляє Кулеба.

Український чиновник стверджує, що він разом із Блінкеном обговорили кроки щодо зміцнення української армії на фронті. Для того, щоб зміцнити контрнаступальні можливості Збройних Сил України.

Також обговорювався майбутній саміт, на якому обговорюватиметься перспектива вступу України до НАТО. Крім цього, на саміті обговорюватиметься глобальна підтримка “формули світу”.

Нагадуємо, що контрнаступ України зазнає хибної інформації.