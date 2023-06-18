Життя на зльоті: Відмова від паспорта Росії призводить до мінування будинків

У Запорізькій області Збройні Сили Російської Федерації посилюють тиск на цивільних жителів. У разі відмови від паспорта Росії військові мінують житлові будинки, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук генерального штабу ЗСУ.

Генштаб Збройних Сил України повідомив про ситуацію у населеному пункті Покровське, що у Запорізькій області.

Інженерні підрозділи ЗС РФ мінують приватні будинки мешканців, які не погодились на отримання паспорта громадянина Російської Федерації.

“Водночас землі, які знаходяться під місцевими колабораціоністами, перебувають у безпеці. Російські війська їх навіть не думають мінувати», – повідомляє генеральний штаб Збройних Сил України.

Це є одним із актів примусової паспортизації РФ, орієнтованої на легітимізацію територій.

Раніше без паспорта РФ заборонили пересуватися між населеними пунктами.