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Неділя, 18 Червня

Швидко та просто: Військові тепер можуть отримати інвалідність без бюрократії

Стало відомо, як проходить спрощена процедура отримання інвалідності.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Стало відомо, як проходить спрощена процедура отримання інвалідності. Вона стосується військовослужбовців України, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу МОЗ України.

Міністерство охорони здоров’я України повідомило про спрощену процедуру здобуття інвалідності.

Для встановлення статусу інваліда солдат не повинен сидіти тижнями у чергах. За потреби комісію відправлять безпосередньо до нього на місце проживання.

Також солдат повинен мати при собі необхідні документи: Паспорт або ID карта, копія військового квитка, документація медичного плану, свідоцтво про хворобу. Тоді МСЕК обговорить дату проведення огляду за місцем його проживання та встановлять лікування та реабілітацію. Висновок солдатів отримає не раніше дня виписки зі стаціонару.

Нагадаємо, що кабінет міністрів дозволив інвалідам витрачати “Вовину тисячу” на ліки.

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