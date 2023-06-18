Кривава битва: Українська армія знищує ЗС РФ – найвищі втрати з піку конфлікту за Бахмут

Збройні Сили Російської Федерації зазнають найбільших втрат з моменту піку конфлікту за Бахмут. Українські військові продовжують свій наступ на фронті, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Міністерства оборони Британії.

Розвідники Великобританії відзначає тяжкість боїв останнім часом на фронті. У Запорізькій області України зосереджені найжорсткіші зіткнення між українською та російською арміями.

Також розвідники підтвердили наступ українських військ на всіх напрямках.

На півдні Збройні Сили Російської Федерації проводять відносно успішні операції оборонного характеру. Обидві сторони втрачають безліч солдатів. Для російської армії ці втрати, ймовірно, є найбільшими з часів конфлікту за Бахмут”

Один із оперативників ПВК “Вагнер” вже скаржився на бойові втрати.