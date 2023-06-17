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Субота, 17 Червня

Великий крок до світу: Ентоні Блінкен розкриває цілі своєї поїздки до Китаю

Ентоні Блінкен назвав цілі своєї нової подорожі.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Ентоні Блінкен назвав цілі своєї нової подорожі. За його словами, це встановлення “відкритого та розширеного” діалогу з урядом Китайської Народної Республіки, повідомляє “Преса України” з посиланням на Kyodo.

Представник Білого дому повідомляє, що цей хід з боку державного секретаря важливий для миру. Щоб Сполучені Штати Америки, а також Китай могли “відповідально” контролювати розбіжності між собою та уникати виникнення прорахунків.

“Гостра конкуренція завжди потребує стійких дипломатичних відносин. Це необхідно для забезпечення гарантії не переходу конкуренції в конфронтацію та конфлікт”, – сказав державний секретар Сполучених Штатів Америки.

Також повідомляється, що метою поїздки є просування інтересів США в Китаї та вивчення потенційних областей для співпраці з Китаєм.

Нагадаємо, раніше Блінкен хотів налагодити ситуацію із “зерновою угодою“.

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