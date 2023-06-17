Битва на Таврійському напрямі: Українські військові руйнують російську армію

Збройні Сили України на Таврійському напрямі показують визначні успіхи. Вони змогли ліквідувати понад п’ять рот ЗС РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Олександра Тарнавського.

Тарнавський опублікував у своєму телеграм каналі звіт про успіхи українських військових на Таврійському напрямі.

“Підрозділи ракетних військ та артилерії показують чудові результати. Протягом доби їм вдалося виконати загальну суму завдань у 1794 р. завдань вогневого типу. Останню добу позбавили Збройні Сили Російської Федерації більш ніж п’ять рот.”, — каже командувач “Таврії”.

Загалом фіксується 88 одиниць знищеної, а також пошкодженої військової техніки російської армії. Крім військової техніки, постраждали російські склади з бойовими припасами. 5 місць зберігання знищено.

У Бахмуті ВСУ вже змогли завдати 12 успішних ударів по ЗС РФ.