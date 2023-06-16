Компенсація для постраждалих: Шмигаль розкрив суму допомоги жертвам підриву гідроелектростанції

Шмигаль відповів на питання щодо виплати допомоги жертвам підриву Каховської гідроелектростанції. Політик стверджує, що мешканці постраждалих регіонів України отримають як компенсацію по 5 000 гривень, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Дениса Шмигаля.

Прем’єр-міністр України додав, що компенсація буде не єдиною допомогою з боку української держави жертвам пригоди. Також стверджується, що буде одноразова допомога жертвам з Херсонської та Миколаївської областей України.

Для підтримки громадян держава виділила 560 мільйонів гривень. Тому постраждалі отримають як компенсацію по 5 тисяч гривень.

Український прем’єр також стверджує, що веде переговори з гуманітарними організаціями інших країн з метою забезпечення підтримки жертвам підриву гідроелектростанції.

Молдова підтримала ліквідацію наслідків підриву ГЕС.